22-jähriger Geraer sorgt für größeren Polizeieinsatz

Am heutigen Donnerstag, 24. August, kam es in Gera zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 10.30 Uhr sollte ein 22-jähriger Mann in der Maler-Fischer-Straße durch den Rettungsdienst versorgt und transportiert werden. Dies missfiel dem jungen Mann derart, dass er sich gegen die Maßnahmen der Rettungskräfte sträubte und diese mit einem Messer bedrohte. Im Anschluss verbarrikadierte sich der Mann in seiner Wohnung. Die Polizei kam mit einem erhöhten Kräfteansatz zum Einsatz.Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnten und dieser auch im aggressiven Gemütszustand Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung geworfen hatte, wurde dieser durch die Polizei gesichert und gegen 11.15 Uhr an die Rettungskräfte übergeben.