34-Jähriger schlägt seine 68-jährige Mutter und weitere Polizeimeldungen für das Altenburger Land

Polizeibeamte der Einsatzunterstützung führten am Dienstag (23.05.2017), in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr, geschwindigkeitsüberwachende Maßnahmen auf der B180 Ortsdurchfahrt Meuselwitz durch. Hier hielten sich 13 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B180 zwischen Meuselwitz und Kriebitzsch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Hier waren alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich und es gab keine Überschreitungen. Insgesamt 48 Verkehrsteilnehmer müssen in der Folge von zu schnellem Fahren in der Ortslage Bünauroda ein Verwarngeld bezahlen. 18 Fahrer sogar ein Bußgeld. Spitzenreiter war hier ein Altenburger Fiatfahrer, welcher mit 104 km/h in Richtung Lucka und mit 107 km/h in Richtung Meuselwitz unterwegs war. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten und gleich 2 Fahrverboten rechnen.Meuselwitz: Am Dienstag (23.05.2017), gegen 22:00 Uhr wurde auf der Straße von Meuselwitz nach Lucka ein verunfallter Pkw Skoda im Straßengraben festgestellt. Der 47-jährige Fahrer gab an einem Reh ausgewichen zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wertvon 1,01 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.Altenburg: Am 23.05.2017 um 20:45 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in der Kastanienstraße. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte der 34-jährige Sohn auf seine 68-jährige Mutter eingeschlagen. Diese wurde dabei leicht verletzt. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Bei dem 34-jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 4,91 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.Rositz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (23.05.2017), gegen 18:15 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Der 42-jährige Fahrer eines Lkw Daimler Chrysler befuhr die Straße und hatte die Absicht nach links abzubiegen. Aus diesem Grund bremste er verkehrsbedingt ab und hielt an. Ein hinter dem Lkw fahrender, 50-jähriger, Rennrad-Radfahrer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Lkw auf. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (23.05.2017), gegen 17:15 Uhr in der Geraer-Straße. Die 33-jährige Fahrerin eines Pkw Audi befuhr die Turnerstraße und hatte die Absicht nach links in die Geraer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda (Fahrerin 41 Jahre) und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.Nobitz: In der Nacht von Dienstag (23.05.2017) auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem umfriedeten Gelände in der Straße An der Grube. Aus einem Garagenkomplex wurden Fahrzeugbatterien, Benzinkanister, Kettensägen und Motorsensen gestohlen. Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizei entgegen.