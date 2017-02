48-Jährige in Gera überfallen und ausgeraubt, wer kennt den Täter?

Opfer eines Raubstraftat wurde eine Geraerin am Abend des 08.02.2017, gegen 22:45 Uhr in der Lasurstraße.

Nachdem die 48-Jährige die Straßenbahn verließ und an ihrer Haustür angelangte, wurde sie von zwei unbekannten Männern auf Bargeld angesprochen. Die beiden Täter bedrängten die Frau und ergriffen aus deren mitgeführter Tasche den Geldbeutel. Mit dem darin befindlichen Bargeld entfernten sich die Täter in Richtung Dr. Donath-Straße. Die Geldbörse hinterließen sie am Tatort.Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, 20-25 Jahre, 165-175 groß, schlank, gebräunte Haut, kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkelbraunem Parka mit Kapuze und Felleinsatz (Täter 1); männlich, 30-35 Jahre, 180-185 groß, schlank, rötliche zusammengebundene Rastalocken, sehr helle Hautfarbe, ungepflegter Vollbart, bekleidet mit schwarzer Stoffjacke (Täter 2). Beide Täter sprachen schlecht deutsch.Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde mit Hilfe der Geschädigten ein Täterporträt erstellt. Dieses ist hier veröffentlicht.Bei Hinweisen zu dem Täter bzw. zur Tat wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Gera, Telefon 0365 / 8234 1465.