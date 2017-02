64-jähriger randaliert im Rettungswagen und weitere Polizeimeldungen vom 12. Februar für Altenburg

Altenburg. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brechen unbekannte Täter in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Levy-Straße ein. Neben zwölf vollen Getränkekisten und mehreren alkoholischen Getränkeflaschen werden auch einige Kästen Leergut entwendet. Außerdem entsteht Sachschaden an der Schließeinrichtung des Kellers.Altenburg. Nachdem ein 32-jähriger Mann in einer öffentlichen Lokalität im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße in der Nacht vom Freitag zum Samstag mehrere Joints raucht und im Anschluss mit anderen Anwesenden eine körperliche Auseinandersetzung sucht, wird gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der in diesem Zusammenhang anschließend durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung werden neben verschiedenen Utensilien zum Drogenkonsum auch einige Gramm Marihuana sowie mehrere Cannabissamen festgestellt und beschlagnahmt.Meuselwitz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am Samstag gegen08:20 Uhr in der Altenburger Straße bei einer 56-jährigen Mitsubishi-Fahrerinein Atemalkoholwert von 1,12 Promille festgestellt. Gegen dieVerkehrsteilnehmerin wird ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerscheinsichergestellt sowie die Weiterfahrt unterbunden.Altenburg. Am Samstag gegen 21:00 Uhr wird ein 44-jähriger Volvo-Fahrerohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen, im Rahmen einerVerkehrskontrolle in der Kauerndorfer Allee festgestellt. Dem Mann wird dieWeiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.Altenburg: Während der ärztlichen Versorgung im Rettungswagen im Bereich des Klinikums am Samstag gegen 23:00 Uhr greift ein 64-jähriger Mann plötzlich die eingesetzten Rettungskräfte tätlich an, beleidigt diese und beschädigt den Innenraum des Rettungswagens. Der stark alkoholisierte Mann bewaffnet sich anschließend mit einer Rettungsschere. Nachdem die gerufenen Polizeibeamten ebenfalls von dem Mann tätlich angegriffen werden, kann dieser anschließend überwältigt werden. Ein Beamter wird hierbei leicht verletzt. Gegen den Angreifer werden wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.