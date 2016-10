Bombenfund in Gera: Evakuierung läuft geordnet und ruhig ab (update)

Gera : Biermannplatz |

Wie die Landespolizeiinspektion Gera um 11.30 Uhr meldet, wurde heute bei Bauarbeiten am Biermannplatz in Gera wurde eine größere Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden.

Bei dem "Fundstück" in der Kantstraße handele es sich um eine 75-kg-Fliegerbombe.16.10 Uhr meldet der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz der Feuerwehr Gera: "Evakuierung läuft geordnet und ruhig ab - Shuttlebusse fahren regelmäßig - ein Rücktransport ist ebenfalls möglich - Bürger die Hilfe beim Transport brauchen können die Einsatzkräfte direkt ansprechen! Nochmal Danke an Alle für die Ruhe und Mitarbeit!"14 Uhr meldete die Polizei, dass die Evakuierungsmaßnahmen im Bereich Gera-Untermhaus / Hofwiesenpark gegen 14:30 Uhr beginnen: "Die Evakuierung erfolgt durch die Feuerwehr mit Unterstützung der Polizei. Die Maßnahmen werden durch Lautsprecherdurchsagen begleitet. Die Bevölkerung wird gebeten, den Anweisungen der Feuerwehr und der Polizei unbedingt Folge zu leisten.Im Kultur- und Kongresszentrum (KuK) Gera ist eine Sammelstelle eingerichtet. Ein Bus des öffentlichen Nahverkehrs für den Transport von Evakuierten zum KuK, steht im Bereich der Pandorfhalle bereit."Der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz der Feuerwehr Gera teilt als Servicenummer die 0365/8383838 (Bürgertelefon der Stadt) mit.Durch die Stadtverwaltung Gera wurden Fahrzeuge aus der Gefahrenzone abgeschleppt. Betroffen ist der Bereich des Küchengartens. Über die Abschleppmaßnahme wird durch die Stadtverwaltung Gera eine Liste geführt.Informationen dazu können am Bürgertelefon – 0365-8383838 – erfragt werden.Wie Uwe Müller, Pressesprecher der Stadt, mitteilt, sind nach dem Fund der Bombe in Gera-Untermhaus die etwa 100 Hortkinder, die in den Herbstferien heute in der dortigen Otto-Dix-Schule betreut werden sollten, in der Regelschule 12, Erich-Mühsam-Straße, in Bieblach aufgenommen worden: "Die Kinder waren zum Wandertag unterwegs und befanden sich also nicht im Gefahrenbereich. Gegenwärtig wird von der Stadtverwaltung organisiert, dass Mittagessen nach Bieblach zu bringen. Weiterhin sollen möglichst die Eltern telefonisch benachrichtigt werden. Sie können sich auch unter Telefon (0365) 55 13 79 99 informieren."