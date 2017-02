Brand im Fernmeldecontainer

Am Mittwoch (15.02.2017) kam es gegen 19.30 Uhr in Altenburg zu einer Rauchentwicklung in einem Fernmeldecontainer.

Ein Techniker wollte eine Störung des Fernsehempfangs überprüfen und stellte die Rauchentwicklung fest. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Nach ersten Hinweisen, handelte es sich um einen technischen Defekt in dem Container für den Fernsehempfang der Stadt Altenburg. Einschränkungen im Empfang gab es für circa drei Stunden.