Brennende Müllcontainer

Am Sonntag (27.08.2017), gegen 22:15 Uhr brannten zwei Container in der Karl-Matthes-Straße. Es handelt sich hierbei um 2 je 1100 Container. Personen und andere bedeutende Sachwerte waren nicht in Gefahr. Die Polizei ermittelt zum Brandfall.In der Rudolf-Diener-Straße brannten am Sonntag (27.08.2017), gegen 22:50 Uhr wurden insgesamt 3 Müllcontainer und eine Schrankenanlage durch einen Brand beschädigt. Zwei Container brannten komplett nieder, ein weiterer wurde von Passanten von den brennenden separiert und somit nur teilweise beschädigt. Eine angrenzende Schrankenanlage wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei ermittelt. Auch Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.