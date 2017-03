Diebstähle, Brände, Unfälle und weitere Geraer Polizeimeldungen vom 21. März

Gera: Mehrere brennende Mülltonnen verursachten am Dienstag, 21.03.2017, gegen 02:25 Uhr den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Wiesestraße. In mehreren unmittelbar aneinanderliegenden Straßen brannten insgesamt drei Mülltonnen und ein Müllconainer. Diese wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Im Zuge einer Absuche des Tatortnahbereiches konnte schließlich ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen ergab einen Wert von 1,17 Promille. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Polizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.Gera: In der Zeit von Samstag (18.03.2017), 12:00 Uhr bis Montag (20.03.2017), 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter in die Werkstatt einer im Eselsweg ansässigen Firma ein. Aus dieser entwendeten sie mehrere Reifen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Gera: Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag (11.03.2017) bis Montag (20.03.2017) aus einem abgeschlossenen Fahrradschuppen eines Mehrfamilienhauses in der Kupferstraße ein Fahrrad der Marke Bulls. Hierzu wurde der Schuppen durch den oder die Täter aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.Gera: In der Zeit von Samstag, 18.03.2017, 15:00 Uhr, bis Montag 20.03.2017, gegen 08:00 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Zeulsdorfer Straße ein. Dort durchtrennte er ein Stück Kupferheizungsrohr, um dieses scheinbar zu entwenden. Da das Gebäude noch immer an die Fernwärmeversorgung angeschlossen ist, trat eine große Menge heißes Wasser und heißer Wasserdampfes aus, so dass das eingeschossige Gebäude stark geflutet wurde. Der austretende Wasserdampf löste schließlich am Montagmorgen (20.03.2017) einen Feuerwehreinsatz aus. Der Täter konnte nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Die Polizei ermittelt.Gera: Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 19.03.2017, 10:00 bis Montag, 20.03.2017 17:00 Uhr in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Amthorstraße ein. Dort wurden insgesamt 4 Kellerboxen aufgebrochen und u.a. ein Fahrrad, ein Snowboard und diverse Werkzeugmaschinen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Gera: Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstag, 21.03.2017 gegen 07:35 Uhr in einem Parkhaus in der Heinrichstraße. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Seat übersah bei Fahren im Parkhaus eine 31-jährige Passantin, welche einen Einkaufswagen mit Leergut vor sich her schob. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Einkaufswagen. Dabei verletzte sich die junge Frau und wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Gera.