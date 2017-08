Farbige Punkte auf Klingelschildern in Gera

Nachdem die Polizei am Montag von einer aufmerksamen Bürgerin den Hinweis erhalten hatte, dass sich an mehreren Klingelschildern in der Karl-Matthes-Straße kleine, mit Farbstift aufgebrachte Punkte befinden, nahmen Polizeibeamte diese in Augenschein. Ob diesen kleinen Punkten eine besondere Bedeutung zugeordnet werden kann, kann derzeit nicht gesagt werden. Eine strafrechtliche Relevanz konnte vorerst jedoch nicht begründet werden.Da man weder sagen kann, wer diese Punkte an die Schilder angebracht hat, noch die Bedeutung herausfinden konnte, wird dahingehend gebeten, dies mit einem wachsamen Auge zu betrachten und bei Feststellung solcher Zeichen, diese schnellstmöglich zu entfernen, rät die Polizei: "Bei Mehrfamilienhäusern sollte stets darauf geachtet werden, dass die Hauseingangstür geschlossen ist und keine fremden Personen in das Haus oder sogar die Wohnung gelassen werden. Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Polizei. "