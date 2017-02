Feuer bei der Feuerwehr!

Brand in der Feuerwehrschule Bad Köstritz

Als die Beamten vor Ort eintrafen, war das Feuer bereits unter Kontrolle. Nach Angaben der eingesetzten Feuerwehrleute hatte sich bei Bauarbeiten in einem unterirdischen Schulungsobjekt die Isolation, bzw. Ummantelung einer Rohrleitung entzündet.Der Brandort selbst konnte aufgrund einer sehr hohen Schadstoffbelastung bisher noch nicht durch Polizeikräfte betreten werden. Er wird weiter belüftet, so dass am 14.02. die Ermittlungen vor Ort weiter geführt werden können.