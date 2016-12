Geraer Polizei meldet Feuer in der Christian-Schmidt-Straße und Festnahme eines Ladendiebes

In den Nachmittagsstunden des 12.12.2016 kam es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der Christian-Schmidt-Straße in Gera zum Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keine Person in der Wohnung. Nachdem die Feuerwehr die Tür zur Wohnung gewaltsam geöffnet hatte, konnte das Feuer gelöscht werden. Die Christian-Schmidt-Straße wurde für den Einsatz komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand.Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 bis 20.000 EUR geschätzt.Am Montagvormittag wurde die Polizei Gera in das Kaufland Bieblach-Ostgerufen. Dort meldete ein Ladendetektiv einen gestellten Ladendieb. Dieserwurde zuvor beobachtet, wie er eine Taschenlampe entwendete. Währenddes Telefonates des Kaufhausdetektivs mit der Polizei wollte sich der Diebvom Tatort entfernen. Dabei versuchte er einen anderen Detektiv mehrmalsbeiseite zu stoßen. Dieses misslang und er konnte vor Ort festgehaltenwerden.Als die Polizei eintraf wurde durch diese in seinem Rucksack weiteresDiebesgut festgestellt. Insgesamt hatte der Dieb Waren im Wert von ca. 140EUR entwendet. Da er hinreichend polizeibekannt war, wurde er vorläufigfestgenommen.