Geraer Polizeimeldung vom 30. Dezember: Fahrzeugdiebstähle in Gera

In der Nacht vom 29. zum 30.12.2016 hatten es bislang unbekannte Täter in Gera auf Autos abgesehen.

In der Kurt-Keicher- und Robert-Fischer-Straße wurde jeweils ein grauer Pkw Audi A3 entwendet. In der Franz-Mehring-Straße blieb es beim Versuch. Auch hier sollte ein Audi A3 entwendet werden. Die Täter richteten Sachschaden am Fahrzeug an. In diesem Fall gelang es ihnen jedoch nicht das Fahrzeug zu entwenden.Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche inder Nacht Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 0365/8234-0 zu melden.