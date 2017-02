Geraer Polizeimeldungen vom 1. Februar: Unfälle, Einbrüche und ein Wohnungsbrand

Altenburg: Ein Unfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich am Dienstag (31.01.2017), in der Zeit zwischen 10:00 Uhr - 13:00 Uhr, in der Ahornstraße, Höhe Nr. 23. Der 26-jährige Fahrzeugführer parkte sein Fahrzeug, Pkw Mazda ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug hinten links gegen den Mazda und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden nunmehr gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel. 036447 / 4710 zu melden.Zumroda: Aufgrund von Straßenglätte rutschte ein Winterdienstfahrzeug (Fahrer 56 Jahre) in den frühen Morgenstunden des 01.02.2017 von der Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem Telefonmasten, einem Verteilerkasten der Telekom und einer Grundstücksumfriedung.Der 56-Jährige Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.Altenburg: Im Tatzeitraum vom 16.01.2017 bis zum 30.01.2017 versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Newtonstraße zu verschaffen. Der oder die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten, verursachten jedoch Schaden an der Tür. Diese musste nun ausgewechselt werden.Altenburg: Am Mittwoch (01.02.2017) in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr schlugen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw ein. Der Citroen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Schwimmhalle, Teichpromenade. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Sporttasche samt Inhalt entwendet. Personen, welche Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Sporttasche geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel. 03447-4710.Selka: Am Mittwoch (01.02.2017), gegen 06:35 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem KIA die Schmöllner Landstraße in Richtung Schmölln. Auf der winterglatten Fahrbahn kam sie nach rechts von der Straße ab, fuhr in den Straßengraben und im Anschluss wieder zurück auf die Fahrbahn. Die Frau verletzte sich am Arm und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.Weida: Am Dienstag (31.01.2017), gegen 16:00 Uhr kam es in der Turmstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Im 2. OG entstand in der Toilette ein Brand, verursacht durch eine auf den Boden gefallene, glimmende Zigarette. Diese brannte sich durch den Fußbodenbelag bis auf die Dielung und verursachte eine erhebliche Qualmentwicklung, was zur Auslösung eines Rauchmelders führte. Die Rauchmelderauslösung wurde vom Hauseigentümer im 3.OG wahrgenommen. Dieser verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, brachte den 34-jährigen Mieter ins Freie und löste den Feuerwehreinsatz aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Es entstand nur geringer Sachschaden.Wünschendorf: Am Dienstag (31.01.2017), gegen 21:05 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda die Landstraße zwischenZschorta und Wünschendorf. Aufgrund einer vereisten Fahrbahn verlor die Fahrzeugführerin hinter der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links ab, streifte einen Baum und fuhr in weiterer Folge über der Straße einen Abhang hinunter. Hier blieb der Pkw im Gestrüpp hängen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.