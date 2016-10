Geraer Polizeimeldungen vom 1. November: Einbrüche, Diebstähle und mehr

Gera: Am 30.10.16, im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 08.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder von einem Grundstück in der Leumnitzer Straße gestohlen. Die Räder waren hinter dem Wohnhaus unter einer Überdachung abgestellt. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke „Giant“, Typ „Zero Giant“. Zum zweiten Fahrrad sind keine näheren Angaben bekannt. Hinweise zu Tat und Täter sowie dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei in Gera entgegen. Tel. 0365-8290.Gera: Im Zeitraum vom 30.10.16, gegen 20.30 Uhr, bis 31.10.16, gegen 11.45 Uhr, wurde ein grauer Pkw Renault Megane beschädigt. Der Pkw war in der Untitzer Straße abgeparkt. Durch bislang Unbekannte wurde der Frontscheibenwischer verbogen und ein Lackschaden auf der Motorhaube verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Geraer Polizei sucht Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 0365-8290.Gera: Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 17.10.16 bis 31.10.16 in fünf Kellerboxen eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens eingebrochen. Bislang ist bekannt, dass ein Kinderfahrrad der Marke „Cube“, Farbe blau und ein Wipproller entwendet wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. Hinweise zu Tat und Tätern erbittet die Polizei Gera, Tel. 0365-8290.Gera: Am 01.11.16, gegen 05.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Honda Civic den Stadtring Süd-Ost aus Richtung Leumnitz kommend in Richtung Gera-Lusan. Am Abzweig Collis sprang ein Fuchs auf die Fahrbahn. Mit diesem kollidierte der Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden, der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.