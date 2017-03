Geraer Polizeimeldungen vom 10. März: 17-Jähriger mit 2,08 Promille randaliert und Einbruch in Lagerhalle

Gera: Am Donnerstag (09.03.2017), gegen 20:35 Uhr befand sich ein 17-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Zeulsdorfer Straße. Nachdem er Nahrungsmittel auf den Boden geworfen hatte, wurde er von der Verkäuferin angesprochen. Der alkoholisierte Jugendliche wurde aggressiv und gewalttätig gegenüber einem weiteren Mitarbeiter (26 Jahre) des Marktes. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde der 17-Jährige zunächst in Unterbindungsgewahrsam genommen, um in Anschluss an seine Erziehungsberechtigte übergeben zu werden. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet. Während der polizeilichen Aufnahme parkte der Streifenwagen vor dem Verbrauchermarkt. Unbekannter Täter nutzten die Gelegenheit und machten sich an dem Fahrzeug zu schaffen, indem der Beifahrerspiegel abgeschlagen wurde. Die beiden dunkelgekleideten Personen wurde von einer Zeugin beobachtet, konnten aber fliehen. Eine Anzeige wurde erstattet.Gera: Im Zeitraum von Donnerstag (09.03.217), gegen 18:00 Uhr bis Freitag (10.0 32017), 07:05 Uhr brachen unbekannte Täter in die Lagerhalle einer im Gewerbepark Keplerstraße ansässigen Firma ein. Hierzu wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet. Aus dem Lager entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und Maschinen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.