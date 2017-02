Geraer Polizeimeldungen vom 24. Februar: Betrüger untwegs, Zeugen zu Vorfall in Otto-Dix-Schule gesucht und mehr

Ergänzungsmeldung zur Medieninformation vom 23.02.2017

Die Beamten der Landespolizeiinspektion Gera waren in der vergangenen Nacht und in den frühen Morgenstunden aufgrund des Sturmtiefs „Thomas“ zu mehreren kleineren Einsätzen unterwegs. Zu größeren Verkehrseinschränkungen, Schäden oder sogar verletzten Personen kam es aufgrund des Sturmes jedoch nicht. Im Bereich des Inspektionsdienstes, auf der Strecke zwischen Bad Köstritz und Gera Unterm Haus sowie auf der Hofer Straße, kam es kurzzeitig zu Straßensperrungen aufgrund je eines umgestürzten Baumes. Diese konnten innerhalb kürzester Zeit beräumt und die Straße frei gegeben werden. Auf der L 1087 bei Zeulenroda-Triebes kam es aufgrund eines umgestürzten Baumes zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Audi die Straße aus Richtung Pausa kommend und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn liegendem Baum. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.Altenburg: Am Donnerstag (23.02.2017) wurden gleich zwei Altenburger Rentner von einem unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab sich in beiden Fällen als angeblicher Enkel aus und forderte jeweils eine große Summe Bargeld. Sowohl die 95-jährige Geschädigte als auch der 90-jährige Rentner ließen sich folgerichtig nicht auf die Forderung des Betrügers ein und informierten die Polizei. Es kam daher zu keiner Geldübergabe.Gera: Eine unbekannte Anruferin meldete sich am Donnerstag, 23.02.2017, bei einer 78-jährigen Geraerin und gab sich als Bekannte aus. Mittels fadenscheiniger Angaben bat die Täterin um Auszahlung einer großen Bargeldsumme. Die Rentnerin zweifelte an der Echtheit des Bekanntschaftsgrades und gab an, die Polizei zu informieren. Daraufhin wurde das Telefonat seitens der Anruferin beendet. Auch hier kam es zu keiner Geldübergabe.Gera: Ein unbekannter Mann kontaktierte am 23.02.2017 persönlich eine 85-Jährige Geraerin auf. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. In der Folge wollte der Mann die Daten der Rentnerin abfragen. Geistesgegenwärtig gab die Frau die Daten richtigerweise nicht preis so dass es zu keinem schädigenden Ereignis kam. Auf Nachfrage seitens der Polizei bei der entsprechenden Krankenkasse wurde bekannt, dass die Versicherungsgesellschaft KEINE unangekündigten Hausbesuche macht. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre, korpulent, bekleidet mit blauen Sachen (Stickerei auf der rechten Jackenseite).Die Polizei weißt an dieser Stelle nochmalig darauf hin, mit Sachverhalten dieser Art sensibel und aufmerksam umzugehen. Bei Zweifeln am Wahrheitsgehalt derartiger Kontaktaufnahmen setzen sie sich umgehend mit den betreffenden Behörden in Verbindung. Gehen sie auf die Forderungen ihnen unbekannter Personen nicht ein und informieren sie die zuständige Polizeidienststelle.Gera: Am Freitag, 24.02.2017, gegen 09:52 Uhr kam es in der Otto-Lummer-Straße zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Die Mieter der Wohnung waren zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Laut Aussagen der Feuerwehr kam es unter dem Waschbecken im Bad zum Ausbruch des Brandes. In der Folge wurde eine Wasser-Versorgungsleitung in Mitleidenschaft gezogen. Durch den dadurch entstandenen Wasserrohrbruch wurde der Brand sofort wieder gelöscht. Die darunter liegende Wohnung wurde durch den Wasserrohbruch beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.Gera: Die Rettungsleitstelle Gera informierte am heutigen Tag gegen 09:38 Uhr die Polizei über einen Vorfall in der Ott-Dix-Schule in der Gutenbergstraße in Gera. Sechs Schülerinnen klagten über Atemwegsbeschwerden als sie sich in einer Umkleide der Schule (Gymnastikraum) befanden. Die Schülerinnen begaben sich umgehend aus den Umkleiden und wurden durch die hinzu gerufenen Sannitäter ärztlich untersucht. Augenscheinlich liegen keine Verletzungen bei den betroffenen Mädchen vor. Die vor Ort eingetroffene Feuerwehr prüft in diesem Moment die Räumlichkeiten nach der Ursache ab.Gegen 11:00 Uhr schloss Feuerwehr die Messungen vor Ort ab. Trotz mehrfacher Messungen konnten keine Werte festgestellt werden, welche eine Gesundheitsbeeinträchtigung nach sich ziehen. Der Einsatzort wurde daher an die Polizei Gera übergeben. Seitens der Polizei werden anschließend weitere Kriminalpolizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Sollten sich auch hier keine neuen Erkenntnisse ergeben wird der Gymnastikraum nach Abschluss dieser Maßnahmen wieder für den Sportbetrieb geöffnet, so dass der Schulunterricht fortgesetzt werden kann. Insgesamt wurden 11 Schülerinnen leicht verletzt, eine Schülerin wurde in ein Klinikum gebracht. Die leicht verletzten Schülerinnen klagten über Kopfschmerzen und Atemwegsbeschwerden. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen wurden informiert und nehmen sich ihren Kindern an.Die Kriminalpolizei Gera untersuchte gemeinsam mit dem Umweltamt Gera den Bereich der am Donnerstag, 23.02.2017 betroffenen Schule. Demnach könnte die Ursache der Atemwegsbeschwerden in einer flüchtigen schädigenden Emission liegen, welche bei Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort nicht mehr nachweisbar war.Die Polizei sucht daher Zeugen welche am Morgen des 23.02.2017 Feststellungen zu möglichen Rauchentwicklungen bzw. ungewöhnlichen Geruchsentwicklungen im Bereich der Otto-Dix-Schule / Gutenbergstraße machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234 1465.