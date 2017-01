Geraer Polizeimeldungen vom 26. Januar: 45-Jähriger übersieht Straßenbahn

Gera: Ein 45-jähriger Mann befuhr am Mittwoch (25.01.2017), gegen 14:50 Uhr mit seinem Fahrzeug die Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum. Als er nach links in die Helene-Fleischer-Straße einbiegen wollte, bemerkte er die neben ihm fahrende Straßenbahn nicht und es kam zur Kollision. An der Straßenbahn und dem Fahrzeug entstand Sachschaden.Gera: Zum einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr kam es am Donnerstag (26.01.2017), gegen 11:45 Uhr in der Liselotte-Herrmann-Straße. Hier kam es zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Wohnung einer 79-jährigen Frau, welche das Essen hat verschmoren lassen. Es hat nicht gebrannt und niemand wurde verletzt.