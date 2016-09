Geraer Polizeimeldungen vom 28. September: Hund beißt Kind und weitere Delikte

Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Hund beißt Kind - Zeugen werden gesucht

Unbekannte gaben sich als Telekom Mitarbeiter aus

Ein Ladendiebstahl ereignete sich am 27.09.16 gegen 12:30 Uhr im Kaufland Supermarkt in der Schleizer Straße in Gera-Lusan. Zwei männliche Jugendliche entwendeten 2 Flachbildfernseher und wollten mit diesen das Kaufland durch den Notausgang verlassen. Eine Angestellte, die sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Notausgang aufhielt, sprach die Jugendlichen an und forderte sie zum Stehenbleiben auf. Diese stellten einen Fernseher ab und flüchteten mit dem anderen in unbekannte Richtung.Trotz einer sofortigen Suche im Nahbereich konnten die Jugendlichen nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gera unter Tel. 0365/8290 zu melden.Gera: Am Donnerstag, den 22.09.16 gegen 17:25 Uhr wurde in derFußgängerzone in der Bachgasse in Gera ein 9-jähriger Junge von einemHund gebissen. Bei dem Hund handelte es sich sehr wahrscheinlich umeinen Welsh Terrier, der von einer älteren Frau geführt wurde. Die Frau liefsehr schnell weg, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern oder ihrePersonalien anzugeben. Durch einen Zeugen wurde die Frau angesprochenund aufgefordert, ihren Pflichten nachzukommen, was diese jedoch nicht tatund zudem gegenüber dem Zeugen noch aggressiv wurde. Die Frau ist ca.75 Jahre alt und hat blonde Haare, der Hund hat braunes Fell an dem Kopfund an den Beinen und schwarzes Fell im Bauch und Rückenbereich.Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei inGera unter Tel. 0365/8290 zu melden.Gera: Durch eine Zeugin wurde bekannt, dass am 27.09.16 gegen 13:40Uhr zwei Männer im Bereich des Wilhelm-Weber-Hofes in Gera beiAnwohnern klingelten und sich als Mitarbeiter der Telekom ausgaben. Siefragten nach dem Funktionieren der Telefone. Eine Nachfrage bei derTelekom ergab, dass zu dieser Zeit keine Mitarbeiter in dem Bereichunterwegs waren. Die beiden Männer waren schwarz und seriös mitAnzügen gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geraunter Tel. 0365/8290 zu melden.