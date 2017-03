Geraer Polizeimeldungen vom 6. März: Schlägereien, Betrug und Einbrüche

Gera: Eine 17-Jährige Geraerin wurde am Freitagabend (03.03.2017), gegen 21:50 Uhr in der Wiesestraße von zwei 15-jährigen tätlich angegriffen. Während sich die Geschädigte in der dortigen Parkanlage aufhielt gingen die beiden Angreiferinnen gemeinsam auf die jugendliche Geschädigte los. Durch den Angriff wurde diese an der Gesundheit geschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Körperverletzung aufgenommen.Gera: Am Samstag, (04.03.2017), gegen 02:10 Uhr kam es in der Christian-Schmidt-Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 31-Jährigen. In der Folge schlug der ältere Mann den Jüngeren mit einem Besenstiel, so dass dieser an der Gesundheit geschädigt und sich zur Versorgung der Verletzungen in ein Klinikum begeben musste. Die Polizei ermittelt.Gera: Am Freitag (03.03.2017), gegen 12:00 Uhr meldete sich eineunbekannte Person bei einer 59-jährigen Geraerin und versprach ihr eineGewinnausschüttung einer nicht unerheblichen Bargeldsumme. Hierzu sollsie eine Bargeldsumme direkt bei der Geldübergabe vor Ort bezahlten bzw.eine andere Summe später überweisen. Da der Geraerin dieser Anruf nichtkoscher vorkam informierte sie folgerichtig die Geraer Polizei. Es ist wederzu einer persönlichen Kontaktaufnahme zwischen dem Anrufer und der Frau,noch zu einer Gewinnausschüttung bzw. Geldübergabe gekommen. DiePolizei ermittelt zum Betrugsfall.Die Polizei weißt an dieser Stelle nochmalig darauf hin, mit Sachverhaltendieser Art sensibel und aufmerksam umzugehen. Bei Zweifeln amWahrheitsgehalt derartiger Kontaktaufnahmen setzen sie sich umgehend mitden betreffenden Behörden in Verbindung. Gehen sie auf die Forderungenihnen unbekannter Personen nicht ein und informieren sie die zuständigePolizeidienststelle.Gera: In der Nacht von Freitag (03.03.2017) zu Samstag (04.03.2017),verschaffte sich ein 31-jähriger Mann Zutritt zum Kellerbereich einesMehrfamilienhauses in der Untermhäuser Straße. Im Anschluss drang er inein Kellerabteil ein und wollte Fahrradteile und andere Gegenstände stehlen.Hierbei wurde der Mann von einem 26-jährigen Hausbewohner gestellt undbis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann war keinunbeschriebenes Blatt und wurde im Anschluss einem Haftrichter vorgeführt.Dieser erließ Haftbefehl die Einlieferung in die JVA folgte.Gera: Zu insgesamt 3 Einbrüchen in Bäckereifilialen kam es am vergangenWochenende. In der Zeit von Samstag (04.03.2017), 20:30 Uhr zumSonntag (05.03.2017) 06:15 Uhr verschafften sich unbekannte Tätergewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale in derSchafwiesenstraße. Diese wurden durchsucht, entwendet wurde jedochnach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. In der selben Nacht löste kurznach 02:00 Uhr der Alarm in einer Bäckereifiliale in der Wiesestraße aus.Hier konnte ein beschädigtes Fenster festgestellt werden. Auch hier entstandnach derzeitigem Ermittlungsstand kein Entwendungsschaden. Im Zeitraumzwischen Samstag (04.03.2017), gegen 13:40 Uhr und Montag (06.03.2017),gegen 05:25 Uhr wurde die Hintertür einer Bäckereifiliale in der Hermann-Drechsler-Straße gewaltsam geöffnet und Zutritt zu den Räumlichkeitenerlangt. Hier wurden die Tageseinnahmen mitgenommen. Bei einerangrenzenden Fleischereifiliale wurden die Räumlichkeiten durchsucht, abernichts entwendet.Zu prüfen, ob die drei Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand deraufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Gera.Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Taten, den Tätern oderauffälligen Fahrzeugen bzw. Fahrzeugbewegungen geben können. Dieserichten Sie bitte an die KPI Gera, Tel.: 0365-82341465.