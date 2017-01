Geraer Polizeimeldungen vom 9. Januar: 57-jähriger Dacia-Fahrer bei Unfall in Burkersdorf schwer

Ronneburg: Am Sonntag (08.01.2017), gegen 14:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der August-Bebel-Straße einen 29-jährigen VW Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.Am Samstag (07.01.2017), gegen 20:30 Uhr wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie in der Heinrichstraße von 4 abgeparkten Pkw die Spiegel, durch Abtreten, beschädigten. Durch die Personenbeschreibung eines Zeugen konnten im unmittelbaren Umfeld zwei Personen festgestellt werden, auf welche diese Beschreibung passte. Es handelt sich um einen 17- und einen 18-Jährigen aus Gera. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung laufen.B175: Am Sonntag (08.01.2017) gegen 16:30 Uhr, ereignete sich ca. 100m nach Ortsausgang Burkersdorf in Richtung Weida ein Verkehrsunfall, in dessen Folge der 57-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia Logan im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Dacia ging nach dem Aufprall in Flammen auf.Ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Dessen Fahrzeugführer zog den verletzten Dacia Fahrer aus dem Fahrzeug und rettete ihm dadurch vermutlich das Leben. Weitere Helfer kamen hinzu und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten.Das Fahrzeug brannte völlig aus. Die B175 war für ca. 1 Stunde voll gesperrt.