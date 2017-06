Kind bei Unfall leicht verletzt und Transporter nach Unfall ausgebrannt

67-Jähriger fährt zwölfjahriges Kind an, Zeugen gesucht



Transporter knallt gegen Baum und brennt



. Am Freitagvormittag gegen 10:40 Uhr ereignete sich am Stadtgraben ein Verkehrsunfall bei dem ein 12-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Opel den Stadtgraben hinauf. Gleichzeitig überquerte das Kind mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 0365/829-0 zu melden.. Auf der Landesstraße 1082 im Ortsteil Kleinfalke ereignete sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger kam nach einem abgebrochenen Überholvorgang mit seinem Fiat-Transporter von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nachdem der Fahrer unverletzt aussteigen konnte, geriet der Transporter in Brand und wurde stark beschädigt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Straße kurzzeitig gesperrt.