Ladendetektivin zusammengeschlagen

Am Freitag verließ eine ältere Frau gegen 11:22 Uhr mit einem vollgepackten Einkaufswagen den REWE-Markt in der Dornaer Straße in Gera, ohne die Waren zu bezahlen.

Als die Frau durch eine Ladendetektivin vor dem Markt im Bereich des Zebrastreifens gestellt werden konnte, mischten sich plötzlich zwei Männer in die Situation ein, von denen einer die Ladendetektivin schlug und trat. Anschließend flohen die drei Personen und ließen das Diebsgut zurück. Die 28-jährige Ladendetektivin wurde leicht verletzt.Obwohl sich zur Tatzeit zahlreiche Passanten und Kunden auf dem Parkplatz aufhielten, eilte der Detektivin bedauerlicherweise niemand zu Hilfe oder wählte den Notruf.Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnten die „ältere Frau“ und einer der beiden unbekannten Männer identifiziert werden. Es handelt sich um eine 44-jährige Frau, gegen welche nun ein Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet wurde. Die anschließende Körperverletzung geht auf das Konto eines 45-jährigen Mannes. Der zweite Täter ist immer noch unbekannt. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.Hinweise zu den Tatverdächtigen werden durch die Polizei Gera über dieTelefonnummer 0365-8291125 entgegen genommen.