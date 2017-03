Polizeimeldung für Altenburg vom 10. März: Ladendieb gestellt

Am Donnerstag (09.03.2017) wurde in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee ein 16-Jähriger beim Ladendiebstahl gestellt. Dieser hatte Kopfhörer im Wert von 8 Euro an sich genommen und wollte, ohne zu bezahlen, den Markt damit verlassen. Durch einen Mitarbeiter wurde dies bemerkt und der 16-Jährige angehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er den Erziehungsberechtigten übergeben.