Polizeimeldungen am 3. Februar für Altenburg: Radfahrer mit über 2 Promille stüzt in Lindenaustraße, beschädigt Auto und verletzt sich

Altenburg: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 13:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Radfahrer die Lindenaustraße in Altenburg. Da er die Bremsen seines Rades zu stark betätigte stürzte er über den Lenker seines Gefährts. In der Folge rutschte er an einen verkehrsbedingt haltenden Pkw und beschädigte diesen leicht. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer und wurde in das Klinikum gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Ein Alkoholtest beim Radfahrer ergab einen Wert von 2,09 Promille.Meuselwitz: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 10:48 Uhr wurde die Polizei informiert, dass im Wiesenweg ein Schaltkasten offenbar in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaltkasten ist außer Betrieb. Durch Zeugenhinweise und Täterbeschreibungen konnte ein 15-jähriger als möglicher Tatverdächtiger ermittelt werden.Altenburg: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 08:30 Uhr wurde in der Sporenstraße der Fahrer eines Pkw BMW kontrolliert. Auf Grund seiner geröteten Augen sowie starrer Pupillen wurde er zum Konsum nachBetäubungsmitteln befragt und ein freiwilliger Alkohol- und Drogentest angeboten. Hier wirkte er sehr nervös und verweigerte beides. Daraufhin erfolgten die Anordnung und die Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus.Nobitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag (02.02.2017), gegen 16:00 Uhr Am Kalkwerk. Der 44-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot stellte sein Fahrzeug vor der dortigen Kindertagesstätte ab. Da das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, setze es sich in Bewegung und rollte rückwärts gegen das Tor der Kindertagesstätte. Sowohl am Pkw als auch am Tor entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.Nobitz: Zu einem Wildunfall kam es am Donnerstag (02.02.2017), gegen 06:30 Uhr auf der Straße zwischen Gösdorf und Niederwiera. Die 42-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die Straße in Richtung Niederwiera als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw entstand Sachschaden.