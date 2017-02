Polizeimeldungen für Altenburg vom 2. Februar: Unbekannter prellt 76-Jährigen um Geld und Geldkarte

Schmölln: Am Mittwochabend des 01.02.2017, gegen 20:25 Uhr kam ein Pkw Opel (Fahrerin 20 Jahre) zwischen Kleintauschwitz und Großstöbnitz im Altenburger Land aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam stark beschädigt auf dem Dach zum liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei leicht. Ein Fremdschaden entstand nicht.Nobitz: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 06:15 Uhr überholte ein 27-jähriger Mann mit seinem Audi, trotz Gegenverkehr auf der Laupheimer Straße, einen Lkw (Fahrer 55 Jahre). Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford (Fahrerin 46 Jahre) und in der Folge auch mit dem überholten Lkw. Der Audifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Mann jedoch ausfindig gemacht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch entstand an allen beteiligten Fahrzeugen nichtunerheblicher Sachschaden.B 180: Ins Krankenhaus eingeliefert werde musste Donnerstag früh (02.02.2017) gegen 06:05 Uhr ein 56 -jähriger Zweiradfahrer. Er war mit seiner Maschine auf der Straße zwischen Kriebitzsch und Rositz im Altenburger Land unterwegs, als ein 20- Jähriger mit seinem Pkw Opel auf das Zweirad auffuhr. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zum Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.Gößnitz: Mit 0,77 Promille Atemalkohol war am Mittwoch (01.02.2017) ein 58-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Er befuhr gegen 21:10 Uhr die Walter-Rabold-Straße und wurde von Polizeibeamten der Einsatzunterstützung kontrolliert. Ein Test ergab diesen Wert. Es folgte eine Ordnungswidrigeitanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.Lucka: Am Donnerstag (02.02.2017), gegen 09:15 Uhr wurde ein 76-jähriger Mann in der Altenburger Straße von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte wollte Geld gewechselt haben. Diesem wollte der Rentner auch nachkommen, jedoch fielen ihm hierbei das Geld, welches er kurz zuvor abgehoben hatte, sowie die Geldkarte auf den Boden. Der Unbekannte ergriff das Geld sowie die Karte und flüchtete. Es handelt sich bei dem Täter um einen 40-50-jährigen Mann, südländischen Aussehens, mit Oberlippenbart. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mütze. Sein Deutsch war gut aber gebrochen. Der Mann fuhr mit einem weißen Pkw davon.Altenburg: Am Donnerstag (02.02.2017) wurden von einem oder mehreren Unbekannten im Bereich Grüntaler Weg und Deschauer Dorfstraße Hausfassaden als auch einzelne Fahrzeuge mit verschiedenen Schmiererein besprüht. Ob ein Tatzusammenhang besteht wird derzeit von der zuständigen Polizeidienststelle geprüft. Weitere Geschädigte bzw. mögliche Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel. 03447 / 4710, zu melden.