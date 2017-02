Polizeimeldungen für Altenburg vom 9. Februar: Einbrüche, Unfälle und mehr

Schmölln: Am Mittwoch (08.02.2017), gegen 00:45 Uhr wurde am Bahnhofsvorplatz der Fahrer eines Pkw Space Star kontrolliert. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Er hatte einen Führerscheinentzug bis 2009 und bisher keine neue Fahrerlaubnis beantragt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.Altenburg: Im Zeitraum vom 28.01. - 08.02.2017 versuchten unbekannte Täter in eine Garage im Buchenring einzubrechen. Es wurde versucht das Schloss des Garagentores gewaltsam zu entfernen. Dies misslang und so gelangten die Täter nicht in das Innere der Garage. Es entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch (08.02.2017),gegen 14:30 Uhr in der Bonhoefferstraße. Der 68-jährige Fahrer einesKleinbusses VW befuhr die Bonhoefferstraße und kam in einer Kurve aufGrund von Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidiertmit der Zaunumfriedung eines Solarparks. Am Zaun und am Fahrzeugentstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.Altenburg: In der Zeit zwischen Mittwoch (08.02.2017), gegen 23:00 Uhrund Donnerstag (09.02.2017), gegen 06:30 Uhr versuchten sich ein odermehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in derRudolf-Breitscheid-Straße zu verschaffen. Der oder die Täter hebelten dasGartentor auf und versuchten dies auch an drei weiteren Türen des Hauses.In die Räumlichkeiten sind diese nicht gelangt.Altenburg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.02.2017), gegen 17:00 Uhrund Donnerstag (09.02.2017), gegen 08:00 Uhr verschafften sich ein odermehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einesVereines in der Friedrich-Ebert-Straße, durchwühlten diese und entwendetenunter Anderem Lebensmittel. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchaufgenommen.Altenburg: In der Zeit von Dienstag (07.02.2017), gegen 15:00 Uhr bisDonnerstag (08.02.2017), gegen 07:00 Uhr beschädigten Unbekannte eineFensterscheibe und beschmierten die Fassade des „Teehaus“ Schloßberg.Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen undsucht nun Zeugen zur Tat. Diese richten ihrer Hinweise bitte an diePolizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710.