Polizeimeldungen vom 26. Januar für Altenburg: Schlagkräftiger Ehekrach und Unfallflucht

Altenburg: Am Mittwoch (25.01.2017) kam es gegen 16:00 Uhr in der Liebermannstraße zu einer Körperverletzung. Der 50-jährige Ehemann hatte seine 52-jährige Ehefrau geschlagen. Durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus verbracht und ambulant versorgt. Dem 50-Jährigen wurde eine Wohnungsverweisung und ein Kontaktverbot ausgesprochen. Nach Rückkehr der Ehefrau und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-jährige Ehemann wieder an der Wohnung festgestellt. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam der Polizei genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.Altenburg: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch (25.01.2017) um 09:45 Uhr in der Johannisstraße. Ein Pkw hatte auf dem Grundstück/ Parkplatz in der Johannisstraße die Fußwegbeleuchtung sowie die Hauswand beschädigt und die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen.Nach Hinweisen durch den Geschädigten konnte der Unfallverursacher, der 85-jährige Fahrer eines Pkw Renault ermittelt werden. Die Schäden am Pkw stimmten mit den Unfallspuren in der Johannistraße überein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.