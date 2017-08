Radfahrer tödlich verunglückt

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich gestern, am 9. August, zwischen Frohnsdorf und Göpfersdort.

Bei dem Unfall auf der Straße K301 zwischeneinem Fahrradfahrer und einem Traktor ist der Radfahrer ist infolge des Zusammenstoßes mit dem Traktor an seinen Verletzungen verstorben.Die Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der beteiligte Traktorfahrer (59) beim Befahren der Kreuzung zwischen Frohnsdorf und Göpfersdorf den in Richtung Frohnsdorf fahrenden Radfahrer übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer tödlich verletzt wurde. Die Identität des verunglückten Radfahrers (67) konnte schließlich geklärt werden.