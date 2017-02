Schlägereien und weitere Geraer Polizeimeldungen vom 27. Februar

Die Landespolizeiinspektion Gera meldet heute außer des Unfalls an der Fortuna zwei körperliche Auseinandersetzung in der Stadt und weitere Vorkommnisse:

Gera: Am Freitag (24.02.2017), gegen 16:45 Uhr kam es in der Friedericistraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 29-jähriger von einer Gruppe von mindestens drei Personen angegriffen und durch Schläge und Tritte leicht an der Gesundheit geschädigt und in der Folge gegen ein geparktes Fahrzeug gedrückt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Gera: Am Samstag (25.02.2017), gegen 03:25 Uhr gerieten zwei 26-jährige Männer im Bereich Berliner Straße / Haltestelle Friedrich-Engels-Straße mit einer Personengruppe zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge schlossen sich weitere Personen der Gruppe an, welche gemeinschaftlich die beiden jungen Männer körperlich angriffen und schließlich an der Gesundheit schädigten. Als einer der Geschädigten die Polizei informierte flüchteten die Personengruppen in Richtung Straße des Bermanns. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Gera: Am Sonntag (26.02.2017), gegen 10:35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Mercedes die B92 von Gera kommend in Richtung Weida. Kurz vor der Ortslage Röppisch kam er aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Citroen (Fahrer 71 Jahre). In der Folge kam der Citroen ins Schleudern und landete im Straßengraben. Bei dem Mercedes wurde durch den Zusammenstoß das linke Vorderrad aus der Aufhängung gerissen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Citroen Fahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer wurde ebenfalls medizinisch versorgt.Gera: In der Zeit vom 23.02.2017 (Donnerstag), 12:00 Uhr bis 24.02.2017 (Freitag), 09:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in der Lasurstraße in mehrere Gärten. Aus den dortigen Gartenlauben entwendete der oder die unbekannten Täter mehrere kleinere Arbeitsgeräte. Ermittlungen zu den einzelnen Einbruchsfällen wurden aufgenommen.Gera: In der Zeit vom 23.02.2017 – 24.02.2017 entwendeten unbekannte Täter die hinteren Kennzeichen mehrerer Fahrzeuge. Die betroffenen Fahrzeuge wurden dabei im Bereich Karl-Matthes-Straße, Wartburgstraße und Hilde-Coppi-Straße verzeichnet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstahlshandlungen aufgenommen.Gera: Am Montag (27.02.2017), gegen 00:05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Altenburger Straße einen Pkw und dessen Insassen. Ein bei dem 22-jährigen Fahrer (ungarisch) durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Bei einem 38- jährigen Insassen (ungarisch) und einer 24-jährigen Insassin (ungarisch) wurde je ein Cliptütchen mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Personen mussten Sicherheitsleistungen entrichten.