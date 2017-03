Sorry für Graffiti, Fahrradunfälle und weitere Geraer Polizeimeldungen vom 27. März

Gera: Am Sonntag (26.03.2017), in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter die Hauswand einer in der Schillerstraße ansässigen Firma. Der Schriftzug „Sorry das ich die Wand voll male“ beinhaltete scheinbar gleichzeitig die Entschuldigung Täters. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Trotz Entschuldigung wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.Bad Köstritz: Am Sonntag (26.03.2017), gegen 22:30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Ford in der Hergerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 1,87 Promille. Dies hatte für die 40-jährige Fahrzeugführerin die Durchführung einer Blutentnahme zur Folge. Weiterhin konnte die Fahrerin keinen Führerschein vorweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.Gera: Der 43-jährige Fahrradfahrer überholte am Sonntag, 26.03.2017, gegen 15:40 Uhr auf dem gemeinsam genutzten Fuß- und Radweg in der Gessentalstraße die 60-jährige Fußgängerin ohne dies anzukündigen. Im Zuge einer Linksbewegung der Fußgängerin kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Die 60-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum gebracht. Der Radfahrer blieb unverletzt.Gera: Am Sonntag, 26.03.2017, kam die Polizei wegen einer Sachbeschädigung an Verkehrsschildern zum Einsatz. Diese wurden von unbekannten Tätern aus der Verankerung gerissen, aber am Tatort im Straßengraben und im Papierkorb zurück gelassen. Die Polizei ermittelt.Gera: Ein 37-jähriger Mann übersah beim Wenden seines Pkw Seat in der Altenburger Straße am Montag (27.03.2017), gegen 07:30 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer (52 Jahre). Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer leicht am Arm verletzt wurde.Weida: Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Audi konnte am Sonntag (26.3.2017), gegen 05:40 Uhr einen Zusammenstoß mit einer Wildsau nicht mehr vermeiden. Das Tier überquerte die Landstraße zwischen Staitz und Gräfenbrück als es zur Kollision kam. Diese endete für das Tier tödlich. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden.