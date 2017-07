Zeuge zu Körperverletzung gesucht

Gera : Wäldchen |

Bereits am Samstag, 8. Juli, kam es gegen 16.30 Uhr in der Steinstraße / Altenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Jugendlicher.

Während sich beide im dortigen „Wäldchen“ aufhielten, ging der bislang unbekannte Jugendliche den 17-jährigen Geschädigten (afghanisch) zunächst verbal und dann tätlich an, so dass dieser die Flucht in Richtung Leipziger Straße ergriff. Der 17-Jährige wurde durch den Angriff an Hals und Oberkörper verletzt. Zudem wurde dessen T-Shirt beschädigt.Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: männlich, ausländischer Herkunft, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, schlank, bekleidet mit dunklem T-Shirt, Jeans, Adidas Schuhe, Adidas Basecap. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465.