Zwei Tote bei Unfall an der Fortuna

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es heute gegen 12:25 Uhr auf der B 92, Kreuzung Fortuna.

Ein aus Richtung Greiz kommender vorfahrtsberechtigter Lkw befuhr die B92 in Richtung Weida und kollidierte in der Folge mit einem aus Richtung Clodra kommenden Pkw VW. Der Lkw schob den VW quer über die Kreuzung, so dass beide Fahrzeuge im angrenzenden Straßengraben zum Stehen kamen. Zur Bergung des unter dem Lkw liegenden Pkw VW kam ein Kran zum Einsatz.Nach erfolgter Bergung des verunfallten Pkw VW konnte nur noch der Tod der beiden Pkw-Insassen festgestellt werden. Aktuell laufen immer noch die Bergungsmaßnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommmen. Vor Ort kam ein Sachverständiger zum Einsatz.Bei den Unfallopfern handelt es sich um ein Ehepaar. Der getötete Mann war 80 und die Frau 77 Jahre alt.