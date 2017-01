Zwölfjährige Sophie wird vermisst

Seit Freitag, 20.01.2017, wird die zwölfjährige Sophie Kim Steglich aus Gera vermisst.

Sie war in der Vergangenheit schon mehrfach von zu Hause abgängig gewesen. Letztmalig wurde Sophie am Samstag von Bürgern in den Gera Arcaden gesehen.• ca. 165 cm groß• 65 kg schwer• Schulterlange blonde Haare• schwarze / türkisfarbene Jacke mit Handstulpen• lila Jacke mit weißen Ärmeln• schwarze Schuhe mit orangefarbenen FILA-Aufdruck• schwarzer Rucksack mit grünem ReißverschlußDie Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Sophie Kim Steglich.Diese richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, 0365-82341465 oder jede andere Polizeidienststelle.