Gaby Albrecht präsentiert „Gaby Albrecht das Kirchenkonzert“

Lassen Sie sich bei diesem außergewöhnlichen Kirchenkonzert verzaubern von Melodien, die sie in die Welt des Films, des Schlagers und der Klassik führen.Diese Konzerte sind etwas ganz Besonderes, denn es erklingen nicht nur ihre eigenen Erfolgstitel. Gaby Albrecht unternimmt auch Ausflüge in die Klassik und andere musikalische Genre mit vielen bekannten und unvergessenen Melodien. Es sind Melodien mit Energie und echter Überzeugungskraft, Melodien zum Träumen und auch zum Mitsingen.Große Emotionen, gesungen von einer einzigartigen Stimme. Gaby Albrecht. Es ist wohl das tiefe Timbre ihrer unverwechselbaren Altstimme, das die Sängerin so einmalig macht und ihren Liedern diese auffällige gefühlvolle Note verleiht.Gaby Albrecht gehört ohne Zweifel zu den Top Sängerinnen ihres Genres, die mit Leib und Seele für die Musik leben und bei denen man diese Liebe in allen Liedern heraushören kann - tiefgründige Texte mit wunderschönen Melodien. Gefühle zu zeigen, das ist ihre Stärke.Die in Magdeburg geborene Sängerin erhielt klassischen Musik- und Gesangsunterricht, sammelte viele Erfahrungen in großen Orchestern und studierte in Weimar Gesang und Musikpädagogik.Freuen Sie sich auf „Unvergessene Melodien“ in einem einzigartigen Ambiente.Karten ab sofort: Kraftsdorfer Landmarkt 036606/979982, Bäckerei Nützer Hermsdorf 036601/83712, Frau Straßburger 036606/60742, www.roessner-hahnemann.de