Katrin Weber – Solo Ein Chansonabend. (mit Rainer Vothel)

Gera: Da ist sie nun, am 20.10.2017 um 19:30 Uhr im KuK Gera, DIE Weber!Allein und doch „gezwungenermaßen" in Begleitung von Rainer Vothel, und so entspinnt sich ein heiterer „ Machtkampf" zwischen einem verkannten und unterforderten Tastenexperten und einer nicht zufrieden zu stellenden, belehrenden Diseuse. Da wird gestichelt und gezickt, doch nie nach billigem Mann-Frau-Schema. Hier heißt die Konstellation Diva versus Einsilbigkeit. Und das alles auf höchstmöglichem Niveau! Ein umwerfend komisches und musikalisch hochkarätiges Solo. Schon das erste Solo-Programm dieser wirklich unfassbaren Künstlerin hatte ausschließlich positive Resonanz beim Publikum. Man kann mit Recht sagen, diese Frau ist einmalig und es gibt in ganz Deutschland nichts Vergleichbares.werden sie erleben, wovon wir sprechen.Viele haben Katrin Weber schon in den verschiedensten Theaterproduktionen bewundert. Sei es mit Tom Pauls als „Tom & Cherie“, mit Bernd-Lutz Lange in „Das wird nie was“ oder in „Eine Nacht im Russenpuff“.In den letzten Jahren moderierte sie im MDR den langen Samstag. Egal wo, aber überall hinterlässt Sie mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Verwandlungsfähigkeit, gepaart mit einem unverwechselbaren Humor und großer Darstellungskraft, einen nachhaltigen Eindruck. Katrin Weber wird ihre sprichwörtliche Vielseitigkeit wieder mit Gesang, Tanz und vor allem viel Humor unter Beweis stellen. Zögern Sie also nicht und sichern Sie sich rechtzeitig Ihre TicketsKarten ab sofort: Gera Infor¬mation Tel. 0365/8381111, Pressehaus Gera Tel. 0361/2275227, Ticket Shop Thüringen 0361/2275227und an allen bekannten VVK. www.roessner-hahnemann.de