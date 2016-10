Ute Freudenberg „Lieder, die ich mag“ Am 10.02.2017 im Coma in Gera.

Gera. Seit 12 Jahren hat sich Ute Freudenberg einen besonderen Wunsch erfüllt!Sie singt die Lieder, die nicht nur ihr zu Herzen gehen, sondern auch das Publikum berühren.Wer einmal einen solch besonderen Abend erlebt hat wird ihn so schnell nicht vergessen. Ute Freudenberg ist hautnah und ihre unverwechselbarenInterpretationen gehen weiter, als unter die Haut. Eine Atmosphäre, die kaum in Worte zu fassen ist.Dazu gehören selbstverständlich ihre eigenen Titel, aber auch viele Songs berühmter Kollegen, die sie auf ihren CD`s interpretiert hat. Einige dieser Titel sind nun erstmals auch live zu hören. Neben ihren bekannten Hits singt sie Titel von berühmten Kollegen wie Milva, Alexandra, Dalida, Barbra Streisand und Tina Turner, ja sogar Edith Piaf. Ihre Interpretation rührt zu Tränen und Standing Ovations.Begleitet wird sie von ihrem Keyborder Christop Erbse, der seit 15 Jahren an ihrer Seite spielt.Und ob sie die „Jugendliebe“ interpretiert entscheidet sich jeden Abend neu...Erleben Sie diese Ausnahmekünstlerin in Ihrer Stadt und sichern Sie sichschnell die begehrten Tickets.Karten: Gera Information , Tel. 0365 8381111, Pressehaus Gera Tel. 0361/2275227Ticket Shop Thüringen 0361/2275227