30 Minuten Auszeit - musikalischer Ohren- und (anschließender) Gaumenschmaus

Ist Ihnen der Alltag manchmal auch zu stressig? Fehlt Ihnen die Zeit zum "abschalten"? Dann fühlen Sie sich umso mehr herzlich zu "30 Minuten Auszeit" am Dienstag, den 30. Mai 2017 um 19.00 Uhr, in der Münchenbernsdorfer St. Mauritiuskirche, eingeladen. Zu hören sind die Mauritius Vocalisten und Kreiskantor Paul Bars an der Eifert & Müller Orgel. Im Anschluss gibt es etwas für den Gaumen. Eintritt frei - Spenden zur Unkostendeckung erbeten.