30 Minuten Auszeit - musikalischer Ohren- und (anschließender) Gaumenschmaus

Ist Ihnen der Alltag manchmal auch zu stressig? Fehlt Ihnen die Zeit zum "abschalten"? Dann fühlen Sie sich umso mehr herzlich zu "30 Minuten Auszeit" am Donnerstag, den 07. September 2017, um 19.00 Uhr, in die Kleinbernsdorfer Kirche eingeladen. Zu hören ist der Posaunenchor Münchenbernsdorf unter Leitung von Kreiskantor Paul Bars mit tänzerischer und besinnlicher Musik. Lassen Sie doch einfach mal die Füße baumeln - oder - in der Kirchenbank wippen. Im Anschluss gibt es auch etwas für den kleinen Hunger.Der Eintritt ist frei - um Spenden zugunsten der dringenden Mauerwerkssanierung wird gebeten