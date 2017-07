AbstrAkt – 15 Jahre Aktfotografie

Montag, den 10. Juli 2017

startet eine neue Ausstellung im Foyer des Eingangsgebäudes des SRH Wald-Klinikums Gera.

Der Geraer Fotograf Jens Schmidt

Weibliche Kurven

zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten aus 15 Jahren - 35 Einzelbilder und Bildkombinationen aus dem Genre „Abstrakte Aktfotografie“.auf verschiedenartigem Papier bis A2, in Farbe und Schwarz-Weiß, in besonderem Licht und Schatten, in ungewöhnlichen Posen, mit ausgefallenen Requisiten, in fremd anmutender Umgebung - abstrakt eben - aus ganz persönlicher Sicht des Fotografen.Sie sind eingeladen, zur Vernissage ab 17:30 Uhr genau hinzuschauen und zu entdecken, was zu sehen ist.