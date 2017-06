Altenburger Marstallkonzert

Zum Eröffnungskonzert „Tag des offenen Denkmals“ 2017 für die Stadt Altenburg und den Landkreis Altenburger Land verbunden mit der Verleihung des Denkmalschutzpreises „Johann Georg Hellbrunn“ der Stadt Altenburg wird am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr in die Reithalle des Marstalls zu Altenburg eingeladen. Der Eintritt ist frei!



Das Motto lautet 2017 „Macht und Pracht“. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das von bekannten Konzertstücken über Oper und Operette bis zum Musical reicht. Am Dirigentenpult des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera steht Kapellmeister Thomas Wicklein. Gesangssolisten des Musiktheaterensembles werden einen Ausblick auf die Spielzeit 2017/2018 geben.



Zum TAG DES OFFENEN DENKMALS, am Sonntag, 10. September, besteht von 11 bis 15 Uhr die Möglichkeit das Theater zu besichtigen. Stündlich starten im Landestheater Altenburg und im Großen Haus der Bühnen der Stadt Gera Führungen durch die architektonischen Kleinode.