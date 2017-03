Ballettdirektorin Silvana Schröder ist es gelungen, den international gefragten Choreographen Jiří Bubeníček zu verpflichten. Anita Berber – Göttin der Nacht heißt das Tanzstück, das der ehemalige Erste Solist am Hamburger Staatsballett und am Ballett der Semperoper für Theater&Philharmonie Thüringen choreografierte. Die gefeierte Uraufführung war im Juni 2016 in Gera. Jetzt kommt die erfolgreiche in Gera stets ausverkaufte Ballett-Inszenierung nach Altenburg. Die Premiere ist am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr im Landestheater. Inspiration für seinen neuen Ballettabend fand Bubeníček nicht nur im Leben Anita Berbers, sondern auch in der Entstehungsgeschichte um ihr berühmtes Bildnis von Otto Dix.



Eine Göttin der Nacht oder eine Femme fatale im Tanz auf dem Vulkan? Anita Berber (1899-1928) war drei Mal verheiratet, zwischenzeitlich mit einer Frau liiert, alkohol- und drogensüchtig, verkaufte ihren Körper und zog Skandale förmlich an. Doch vor allem personifizierte sie eines: den Drang ihrer Generation, einfach zu leben, ohne an die verlorene Zukunft zu denken. Berber war eine Frau voller Energie, die es mit der Unmoral genau nahm und gern verschwenderisch lebte. So wurde sie in den frühen Zwanziger Jahren zur Stil- und Tanz-Ikone, die sich nicht davor scheute, nackt vor ihr Publikum zu treten. Sie stand für die Erotisierung des Tanzes und initiierte zugleich in Männerhosen und Jackett eine neue Mode-Ära. Dafür wurde sie vom Publikum geliebt und von Künstlern bewundert.

1925 stand sie nackt für Otto Dix (1891-1969) Modell – jung, schön und berühmt –, doch der Maler brachte eine ganz andere Frau auf sein Gemälde: in einem roten Kleid, mit blutroten Lippen, eingefallenen Wangen, faltiger Haut, dunklen Augen und blassem Teint. Ein Wirklichkeit gewordenes Bildnis des Dorian Gray! Das Publikum sah eine energiegeladene Frau in ihr; Otto Dix eine schwache, und er malte sie älter als sie je wurde. Berbers exzessiver Lebenstanz, Sinnbild eines ganzen Jahrzehnts, endete abrupt, als sie nur drei Jahre später, im Alter von 29 Jahren, verstarb.



Jiří Bubeníček arbeitet mit seinem Bruder Otto Bubeníček zusammen, der für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich zeichnet. Die Musik schrieb der britische Komponist Simon Wills, der der deutschsprachigen Theaterwelt bereits durch eine Vielzahl von erfolgreichen Konzert- und Opernkompositionen bekannt ist, darunter die Oper The Secret Agent (Feldkirch Festival, 2006), das Orchesterstück The Island (Tonhalle-Orchester Zürich, 2009) und Empress of Blandings – a Charleston for Orchestra (Norddeutscher Rundfunk, 2013), eine musikalische Hommage an den beliebten englischen Schriftsteller P.G. Wodehouse. Es war vor allem dieses letzte Werk, das Jiří Bubeníček auf Wills aufmerksam machte, beweist der Komponist doch darin ein hervorragendes Gespür für Rhythmus und Klang der 20er Jahre – eben jene Welt der Anita Berber.

Anita Berber – Göttin der Nacht ist somit eine Uraufführung im doppelten Sinne: Sie lädt zum Kennenlernen einer neuen, choreografischen Handschrift ebenso wie zum erstmaligen Hörerlebnis des musikalischen Auftragswerkes. Das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera spielt unter der Leitung von Takahiro Nagasaki.



Neben der Premiere ist nur eine weitere Vorstellung am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr im Landestheater geplant.

Karten an der Theaterkasse, Telefon 03447-585177, online buchen unter www.tpthueringen.de