Am Freitag, den 17. März 2017, findet ab 18 Uhr in der Stadthalle „Goldener Pflug“ in Altenburg ein Benefizkonzert des Polizeimusikkorps Thüringen statt.

Die Stadt Altenburg, das Landratsamt Altenburger Land und die Landespolizeiinspektion Gera laden Sie hierzu rechtherzlich ein. Es erwartet Sie ein Medley bunter Melodien aus Musical, Film und Operette. Karten erhalten Sie ab dem 01.02.2017 in der Altenburger Tourismus GmbH, Markt 17 und in der Tourismus-Information Altenburger Land, Baderei 1. Am Konzerttag können Karten an der Abendkasse erworben werden. Der Erlös aus der Veranstaltung wird zur Unterstützung von drogenpräventiven Programmen im Altenburger Land eingesetzt.