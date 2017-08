Brillanten funkeln im Küchengarten

"Kultur im Küchengarten"

Zum 4. Mal in diesem Jahr ruft diewieder ihre Freunde auf den Plan. Diesmal lädt der Tanzkreis Brillant in den Geraer Park zwischen Orangerie und Theater ein.Die jungen Tänzerinnen und Tänzer bringen

"Klassische Kostbarkeiten"

auf die eigens für ihren Auftritt errichtete Bühne mit. Unter der Leitung von Tanzkreis-Chef Ingo Ronneberger haben die Mädchen und Jungen mit viel Fleiß und Freude für ihren Auftritt geprobt.Außer ihren Tänzen stellen sie am Samstag auch ihre neuen Outfits vor, deren farblicher Hingucker ein leuchtendes Hellbau ist. Die Ähnlichkeit mit der Unternehmensfarbe des Sanitäshauses Carqueville ist dabei zwar nicht beabsichtigt, aber passend. Ist es doch dessen Geschäftsführer Peter Carqueville , der die Veranstaltungsreihe in dem ehemals barocken Lustgarten bereits zum 6. Mal sponsert.Also auf in den Küchengarten, erst recht weil sich am Samstag die Frau im Wetterhäuschen draußen zeigen wird. Ob auf Bänken, Stühlen oder Decken im Gras: die Brillanten sind von jeder Position aus gesehen eine Augenweide. Und wer Lust hat, kann auf der Wiese auch gern selbst mal das Tanzbein schwingen.