Das entfernte Gefühl - Theateraufführung in Lusan

Gera : Katholische Kirche Gera Lusan |

Am Abend das 14.11. können alle Theaterfreunde und Neugierige im Gemeindesaal der katholischen Kirche in der Otto Rothe Straße eine tiefsinnige Komödie erleben. Aufgeführt wird das Theaterstück erneut durch einen Gruppe von Laiendarstellern aus Eisenberg und Umgebung, die bereits seit vielen Jahren aktive Partner des TzE - Theater zum Einsteigen sind.

Der Eintritt ist frei und alle Gäste werden am Ende gebeten, soviel zu geben, wie es ihnen Wert war, ...