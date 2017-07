Die Kita "Sausewind" lädt ein

Gera : Kita Sausewind |

Anzeigentext: 50 jähriges Jubiläum der Kita in der Majakowskistraße 16, in Alt Bieblach. Am 06. September veranstalten wir aus diesem Anlass einen "Tag der offenen Tür". Ab 15.00 Uhr sind alle Kinder, Eltern und Großeltern, ehemalige Kinder und Mitarbeiterinnen recht herzlich eingeladen. Wir bieten ein buntes Programm aus den letzten 5 Jahrzehnten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.