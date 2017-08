Die Ritterschaft zu Hohenstein zu Gast auf Burg Posterstein

Im Anschluss schlägt dieRitterschaft von Hohenstein ihr Lager im Burghof auf und lädt ein zu mittelalterlichen Spielen. Dabei dürfen die Kinder auch echte Rüstungen anschauen, anfassen und ausprobieren, wie schwer diese sind. Die Ritter beantworten alle Fragen!Die Veranstaltung ist ein Teil der Vorbereitungen auf die Familienausstellung des Museums Burg Posterstein, die am 1. Oktober, 15 Uhr, eröffnet wird. Auch dann sind die Ritter von Hohenstein mit von der Partie.Wie schwer wiegt ein Kettenhemd? Wie lebten Kinder im Mittelalter? Was durften Prinzessinnen um 1800? Unter dem Titel "Die Kinderburg: Auf den Spuren von Rittern und Salondamen" zeigt das Museum Burg Posterstein erstmals eine Ausstellung speziell für Kinder und Familien.In verschiedenen interaktiven Stationen geht es durch die mittelalterliche Burg und auf spielerische Art und Weise werden von Kindern gestellte Fragen beantwortet. Im Laufe des Jahres sind über hundert Kinderfragen im Museum eingegangen. Diese greift die Ausstellung auf.In einfachen Sätzen geht es um die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner – vom Mittelalter bis in die Zeit der Salondamen. Als Film oder Hörspiel und an Hand von Stationen zum Ausprobieren lernen die Kinder etwas über das Leben in vergangenen Zeiten.Schon vor der Ausstellung beantworten die Postersteiner Burggeister Posti & Stein geschichtliche Kinderfragen. Burggespenst Posti und Drache Stein antworten persönlich per Post oder E-Mail und veröffentlichen die Antwort auf dem Blog des Museums