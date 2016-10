Dokumentarfilm "Das Phänomen Bruno Gröning" in Gera

Hotel The Royal Inn Regent

Hotel The Royal Inn Regent , Schülerstraße 22 , 07545 Gera DE

Gera : Hotel The Royal Inn Regent |

Im Jahre 1949 beherrscht ein Name die Schlagzeilen der Medien: Bruno Gröning.

Wo immer er auftaucht, drängen Tausende Menschen von überall zu ihm.

Gröning wird zum Weltereignis.

"Es gibt kein Unheilbar - Gott ist der größte Arzt!" sind seine Worte.

Und das Unfassbare geschieht: Unzählige Kranke werden gesund - Lahme gehen,

Blinde sehen.

Der Dokumentarfilm "Das Phänomen Bruno Gröning - auf den Spuren des Wunderheilers" zeichnet die dramatischen Ereignisse jener Zeit nach:

Original Film - und Tondokumente, Archivmaterial, über 50 Zeitzeugeninterviews, dazu

aufwendige Spielfilmszenen. Dies alles macht den Film zu einem zutiefst beeindruckenden Erlebnis.

Gröning ist 1959 gestorben. Doch auch heute geschehen außergewöhnliche Heilungen.

Die Kraft, die seinerzeit durch Bruno Gröning wirkte, wirkt noch immer.

Ärzte bestätigen die Erfolge.

Schauen Sie sich diesen Film an und überzeugen Sie sich selbst von dem Phänomen

Bruno Gröning. Dokumentarfilm in 3 Teilen

Eintritt frei, freiwillige Spende erbeten

Infos, ggf. Reservierung unter www. bruno-groening-film.org

oder Telefon: 0365 - 2276317