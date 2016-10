Dokumentarfilm "Das Phänomen der Heilung" in Gera

Gera : Hotel The Royal Inn Regent |

Bruno Gröning war in den 1950ger Jahren durch außergewöhnliche Heilungen weltweit

in den Schlagzeilen. Als er 1959 starb, glaubten viele, das Phänomen sei beendet.

Doch im Gegenteil: Weiterhin erlangen Menschen aller Kontinente dank Bruno Grönings Lehre Hilfen und Heilungen.

1979 gründete Grete Häusler den Bruno Gröning - Freundeskreis.

Über 13000 ehrenamtliche Helfer sind unermüdlich im Einsatz. Ärzte und andere Heilberufler der Medizinisch - Wissenschaftlichen Fachgruppe (MWF) im Bruno Gröning

- Freundeskreis halten weltweit Vorträge.

2013 erhielt der Bruno Gröning - Freundeskreis den Peace Pole Award von der an die Vereinigten Nationen (UNO) angegliederten World Peace Prayer Society (WPPS).

Der Dokumentarfilm "Das Phänomen der Heilung" schildert auf beeindruckende Weise

die Geschehnisse nach 1959. Die Zuschauer erfahren, wie sich das Werk Bruno Grönings nach seinem Heimgang entwickelt hat und in welch großem Ausmaß Hilfe und Heilung auf geistigem Weg auch heute geschieht - unabhängig von religiösen Bindungen, Hautfarben und Kulturen.

Dokumentarfilm in 3 Teilen

Eintritt frei, freiwillige Spenden erbeten

Infos. ggf. Reservierung unter: www.bruno-groening-film.org oder

Telefon: 0365 - 2276317