Ein Kinderspiel?! Sommerferien auf Burg Posterstein mit Schatzsucher-Prüfung und Rätseljagd

Was spielten kleine Ritter und Prinzessinnen? Weil in den Schulferien so viel Zeit zum Spielen bleibt, dreht sich das Sommerferienprogramm auf Burg Posterstein um mittelalterliche Spiele und Spielzeug.

Kleine Schatzsucher-Prüfungen für Familien mit Kindern finden immer mittwochs, jeweils um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, statt. Sie dauern etwa 20 Minuten. Eine Voranmeldung ist dafür nicht nötig.An allen anderen Ferientagen laden wir junge Besucher ganztägig ein, an unserer kleinen “Rätseljagd” nach historischen Fakten teilzunehmen. Diese führt die Kinder individuell durch die verschiedenen Räume der Burg. Informationen dazu gibt es an der Museumskasse. Dem erfolgreichen „Schatzsucher“ und „Rätseljäger“ winkt auch eine kleine Belohnung.Im idyllischen Burghof kann man einige Spiele selbst ausprobieren.Schatzsuche „Wie spielten Ritter und Prinzessinnen?“Zeitpunkt: mittwochs,jeweils 10.30 + 14.30 UhrDauer: ca. 20 MinutenPreis: Zum normalen Eintritt kommt pro Familie eine „Geisterkarte“ in Höhe von 2 Euro.Voranmeldung nicht notwendig. Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, mitzukommen oder sich während der Schatzsuche in Ruhe die Ausstellung anzusehen oder einen Kaffee zu trinken.Ab 1. Oktober 2017 zeigen wir die Familienausstellung „Die Kinderburg – Auf den Spuren von Rittern und Salondamen“ , in der Geschichte spielerisch erklärt wird.