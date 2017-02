Erste Sommerakademie an der Häselburg - jetzt anmelden!

Der renommierte Berliner Prozesskünstler Maurice de Martin kommt nach Gera und leitet ab 1. April 2017 die erste Sommerakademie an der Häselburg.

Dabei ist die Teilnahme an dieser ersten Aktivität grundsätzlich kostenfrei – „Maurice de Martin und die KIM g.GmbH machen sie der Stadt zum Geschenk!“, freut sich der Geschäftsführer Burkhard Schlothauer.De Martin, der bereits für die UNO ein mehrjähriges Prozesskunstprojekt durchgeführt hat und an verschiedenen Deutschen und Schweizer Kunsthochschulen unterrichtet, will sich gemeinsam mit den Teilnehmern dem Thema Heimat widmen. „Heimat ist nicht nur ein Lebensraum, in den wir passiv hineingeboren werden und der uns unwillkürlich prägt, sondern auch ein aktiver Gestaltungsraum, der uns im Fokus auf das Zukünftige zum Selbst-Handeln übergeben wird. In diesem Sinne wollen wir die Heimatstadt Gera zum Campus machen, in das unmittelbare Umfeld intervenieren und vielleicht sogar Neues schaffen“, meint de Martin. Und weiter: „Wer sich vom Thema "Heimat" inspiriert fühlt oder ganz spontan schon eine Idee hat und Bilder im Kopf bekommt, der soll sich bewerben. Bei uns kann grundsätzlich jeder mitmachen, ob alt oder jung, ob mit künstlerischer Erfahrung oder ohne.“Die zeitlichen Anforderungen werden mit den einzelnen Teilnehmern auf ihren individuellen Alltag abgestimmt – wer z.B. in der Woche tagsüber keine Zeit hat, kann am Wochenende teilnehmen oder Abendtermine vereinbaren.Weitere Informationen sind aufzu finden, Bewerbungen werden ab sofort angenommen.Die Einführungswoche mit Einzel- und Gruppengesprächen findet vom 3. April bis zum 9. April 2017 statt.Abschlussveranstaltung am 7. Juli 2017 –Veranstaltungsort immer Häselburg, Burgstr. 12, 07545 Gera, Telefon 0365 71278192.